Benevento, Schiattarella: "Napoli? Daremo il 110%, anche se ho il cuore azzurro"

Pasquale Schiattarella, regista del Benevento prossimo avversario del Napoli, intervistato da Radio Punto Nuovo esordisce così: "In squadra ci sono tanti napoletani, e nel totale ci metto anche Maggio: sarà Inzaghi a decidere all'ultimo momento se giocheremo tutti. Sempre bello giocare contro gli azzurri, noi napoletani siamo cresciuti con quei colori. Per me è ancora più speciale perché quando giocavo con la Spal ho segnato contro i partenopei il mio primo gol in Serie A. Quando giochi contro di loro, oltre a disputare la gara perfetta, devi anche sperare che qualche campione non faccia la giocata che ti fa perdere: dobbiamo dare il 110 per cento. Sono in un momento di puro entusiasmo, sarà tostissimo affrontarli".