Benevento, si insiste per Gervinho: distanza di due milioni col Parma nella sua valutazione

Si è riaccesa, secondo quanto rivela oggi ParmaLive.com, la pista che potrebbe portare Gervinho al Benevento. Dopo uno stallo che pareva allontanare l'ivoriano dalla Campania, coincidente all'acquisto di Lapadula e Caprari dei giallorossi, nella giornata di oggi la trattativa è tornata in pista, seppur comunque resti molta distanza fra i due club. Il Benevento è disposto ad offrire massimo cinque milioni per l'ivoriano, cifra ritenuta troppo bassa dai crociati che non lasceranno partire l'ex Arsenal per meno di sette milioni. La distanza dunque è di due milioni, nulla di insormontabile ma una cifra comunque non da poco: vedremo se nelle prossime settimane il Benevento farà quel passo in più richiesto dal Parma.