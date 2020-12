Benitez non tifa Milan: "Per lo scudetto alla distanza emergeranno i valori della Juventus"

Ospite del Corriere dello Sport Rafa Benitez, ex tecnico di Inter e Napoli oggi in Cina al Dalian Yifang, ha fatto le carte alla corsa scudetto in Serie A: "Il Milan ha tanti meriti, stanno facendo bene e pure Sassuolo e Roma: io non possiedo la verità, ma immagino che alla fine diventi una sfida tra Inter, Juve e Napoli. Il Covid-19 ha stravolto le abitudini, ha ridotto e quasi cancellato il ritiro precampionato. I valori emergeranno alla distanza e la Juve che ha optato per un allenatore debuttante verrà fuori".