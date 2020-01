Bennacer: "Le vittorie cambiano tutto. Dobbiamo fare meglio di così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è stato intervistato dal canale tematico rossonero dopo la vittoria per 1-0 conquistata al Rigamonti di Brescia: "Le vittorie cambiano molto. Riusciamo a restare uniti fino alla fine, come avete visto in queste ultime partite. Questo fa la differenza”.

Quanto manca per vederti 100%?

“Penso che devo essere più deciso e concentrato, essere sempre in partita dal primo all’ultimo minuto. Devo avere ancora più fame, ho tanto da imparare”.

Centrocampo a 4, come ti trovi con Kessie?

“Franck fa tanto per la squadra, ci aiutiamo a vicenda. È dura perché spendiamo tanto e proviamo ad essere compatti. Penso che stiamo facendo bene, oggi non abbiamo preso gol e abbiamo vinto, è la cosa più importante”.

Contro il Torino cosa ti aspetti?

“Dobbiamo continuare così, avere ancora più fame. Dobbiamo prendere tutte le cose positive di queste partite e dobbiamo fare ancora meglio perché quella di martedì sarà una partita molto importante”: