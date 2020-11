Berbatov loda Morata: "È sottovalutato, ha sempre fatto bene. E credo ami più giocare in Italia"

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United e del Tottenham e oggi ambasciatore di Betfair, ha parlato di Álvaro Morata e ha difeso l'attaccante spagnolo dalle critiche per le sue prestazioni offerte in passato. “ Morata è sottovalutato. Adesso è titolare nella Juventus, ma ovunque sia andato ha fatto partite magnifiche e ha giocato. Alla Juve credo che abbia trovato il club giusto e, se resterà, continuerà a segnare gol in un torneo competitivo come la Serie A.

Di solito cambiare club un sacco di volte non è una cosa positiva e la carriera di Morata ha avuto molti alti e bassi: dal Real Madrid alla Juve, poi di nuovo a Madrid, poi al Chelsea, all'Atlético e di nuovo alla Juve. Ma è andato sempre bene. Sicuramente gli spagnoli vorrebbero che trionfasse in Spagna, ma ho l'impressione che ami più giocare in Italia”.