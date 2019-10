Berlusconi: "Milan protagonista? Se torno io. Gazidis parli alla toilette"

Intervistato a margine del successo del suo Monza contro l’Albinoleffe, il presidente del club brianzolo Silvio Berlusconi ha parlato così anche del Milan e di alcune tematiche legate alla Serie A: “Non conosco né Pioli, né Giampaolo, quindi non posso esprimere giudizi”.

Sulla frase di Gazidis che ha dichiarato di aver salvato il Milan dalla Serie D: “Certe frasi è meglio non dirle o se non se ne può fare a meno, sarebbe opportuno andare alla toilette, chiudere la porta e poi pronunciarle…”

Sul duello Juve-Inter: “Ho visto qualche partita, a volte hanno giocato bene, altre non sembravano ritrovarsi e hanno dato vita a prestazioni scialbe. Questo nel calcio succede quasi sempre, ricordiamoci che il 50% dei risultati è legato alla bravura e l’altro 50% alla fortuna, ed in questo 50 inserisco anche il fattore arbitrale che non è prevedibile. E’ difficile sconfiggere una squadra come la Juventus che è abituata a vincere”.

Come fa il Milan a tornare ai livelli degli anni scorsi? “Aspettate, fatemi pensare… Dovrebbe tornare a Silvio Berlusconi… Lo stadio? Siamo legati col cuore a San Siro, è il campo dove abbiamo vinto tanto e dove il calcio si vedeva meglio. Potrebbero decidere di darlo al Monza, se decidessero di crearne uno moderno dove far giocare Milan e Inter”, riporta TuttoC.com.