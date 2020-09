Berni: "So che a 37 anni non sarà facile trovare squadra. L'Inter presto alzerà dei trofei"

Intervistato da Gianlucadimarzio.com dopo la conclusione della sua avventura all'Inter, il portiere Tommaso Berni parla del suo futuro e di quello del club nerazzurro: "So che non sarà facile trovare una squadra - ammette il portiere 37enne -, ma non ho la presunzione di diventare di colpo protagonista. So quale è stato il mio ruolo negli ultimi anni e credo che rimarrà quello. L’ego è una brutta bestia. C’è un obiettivo superiore, cioè che la squadra vinca. Poi c'è la passione, per il ruolo e nell’aiutare i compagni in difficoltà. Io arrivavo al campo con il sorriso. L’Inter per me era un sogno e cercavo di trasmettere questa gioia. La voglia di giocare ce l’ho sempre avuta. Ogni martedì arrivavo al campo con l’obiettivo di allenarmi al massimo per giocare la domenica. Anche a 10 anni ero l’ultimo ad andarmene per la disperazione di mia madre. Dispiace lasciare l'Inter, anche perché sono convinto che presto alzerà trofei importanti. Mi mancherà la panchina di San Siro. E io mancherò a lei. Non ci sarà più un matto che esulta ad ogni gol o che si faccia buttare fuori".