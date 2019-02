‘Big Ben’ Yedder stende la Lazio: i numeri di un bomber poco mediatico

Fonte: Dall’inviato a Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Match-winner delle due partite di Europa League contro la Lazio, 21 gol in questa stagione, 61 totali in 122 gare con la maglia del Siviglia. Se i biancorossi hanno conquistato agilmente gli ottavi, detto delle parate di Vaclik e di una qualità complessiva di gran lunga superiore, devono ringraziare soprattutto il francese classe '90 Wissam Ben Yedder.

Acquistato per "soli" nove milioni di euro dal Tolosa nell'estate 2016, 'El Miarma' (così lo hanno subito ribattezzato in Andalusia) si è dimostrato infatti un attaccante col gol nel sangue: lo dimostrano i 18 centri in 42 partite del 2016-2017, i 22 in altrettanti incontri del 2017-2018 e i 21 in 37 presenze già siglati quest'anno. Numeri da urlo, che lo confermano tra i bomber più prolifici di Spagna e d'Europa.

La differenza tra il Siviglia e la Lazio, almeno in questo doppio confronto, sta dunque proprio nell'essenzialità del calcio: la prima squadra gioca e segna, pur sprecando qualche occasione di troppo (anche oggi, così come all'andata, tanti errori davanti a Strakosha prima del colpo del ko firmato Sarabia); la seconda crea, ci prova, reagisce, ma non concretizza. Sarà solo un periodo negativo e poco felice, ma per vincere serve segnare. E, se Immobile e compagni stentano, in Ben Yedder Pablo Machin ha invece trovato un terminale offensivo da tre punti a partita.

Poco mediatico, poco appariscente e forse mai celebrato quanto merita da media e tifosi, ma sempre al posto giusto nel momento giusto. Ieri all'Olimpico, oggi al Sánchez-Pizjuán, domani chissà...