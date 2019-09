Bilancio Juventus, il club spiega le strategie future sul calciomercato

Fonte: Juventus.com

La Juventus ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019. Al suo interno, ha pubblicato anche l'evoluzione prevedibile della gestione. L’esercizio 2019/2020, attualmente previsto in perdita, sarà come di consueto fortemente influenzato dall’andamento dei risultati sportivi ed in particolare della UEFA Champions League.

Il Consiglio di Amministrazione di Juventus ha altresì approvato il Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/20 – 2023/24 che delinea le linee strategiche ed operative per la gestione e lo sviluppo della Società ed è stato definito tenendo conto di obiettivi principali tra cui il mantenimento della competitività sportiva.

"I risultati sportivi registrati nel periodo 2010/18 hanno ricollocato Juventus ai vertici italiani e internazionali, confermando la centralità dell'elemento sportivo nella crescita della Società anche dal punto di vista economico e finanziario. Juventus è oggi tra i club più importanti nel mondo e dispone di un brand a rilevanza globale in un contesto, quello del calcio professionistico di alto livello, che registra una progressiva polarizzazione con pochissimi club in grado di competere per vincere in ogni competizione. Al fine di consolidare questa posizione, il Piano prevede l’attuazione di campagne trasferimenti caratterizzate da un’attenta e disciplinata gestione delle operazioni di investimento e disinvestimento con l’obiettivo di mantenere un adeguato livello qualitativo della rosa e garantirne nel tempo il necessario ricambio generazionale".