Bis Lazio sul Parma, dal dischetto Luis Alberto segna (col brivido)

© foto di Federico Gaetano

Raddoppio immediato della Lazio, che va avanti 2-0 sul Parma nel giro di tre minuti: torna al gol Luis Alberto, che insacca centralmente su calcio di rigore conquistato da Lulic. Cross forte del bosniaco che è andato a sbattere sul largo braccio di Iacoponi, per l'arbitro Banti non c'è alcun tipo di incertezza. Massima punizione, trasformata con qualche brivido dallo spagnolo, oggi in campo nella posizione di mezzala con Correa avanzato a far coppia con Caicedo. Dopo 26 minuti, Lazio 2 e Parma 0.