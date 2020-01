Blanc ad un passo dalla Fiorentina prima di Iachini

© foto di Imago/Image Sport

Laurent Blanc è stato vicino a diventare l'allenatore della Fiorentina. A confermarlo è France Football che spiega come l'ex tecnico del PSG avesse convinto la dirigenza viola ed anche il presidente Rocco Commisso che però alla fine ha optato per un allenatore italiano che già in passato ha avuto a che fare con l'ambiente e che quindi conosce bene Firenze. Blanc con ogni probabilità avrebbe portato con sé i fedelissimi Jean-Louis Gasset e Franck Passi.