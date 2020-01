© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Blitz del Barcellona per Arturo Vidal. No, non è un refuso di chi vi scrive parlando del corteggiamento dell'Inter per il centrocampista cileno. Il Barcellona, infatti, stando a quanto riportato dall'emittente RAC1, nella persona del presidente Josep Maria Bartomeu e dei senatori della squadra (Leo Messi, Jordi Alba e Luis Suarez) hanno sfruttato le sei ore di volo che hanno portato la squadra dalla Catalogna in Arabia Saudita dove si giocherà la Supercoppa di Spagna per parlare con Vidal. Obiettivo: convincere l'ex Juve a rimanere in blaugrana. Un assalto diplomatico, quello portato avanti da Messi&C. che pare aver smosso la coscienza del giocatore che sembrerebbe aver intrapreso la strada della permanenza al Camp Nou.