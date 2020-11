BMG, Neuhaus: "Ottavi? Faremo di tutto. Affrontare i migliori è ciò che volevamo"

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Il giovane centrocampista del Borussia ex Dusseldorf, Florian Neuhaus, in gol due volte in Bundesliga e due in Coppa di Germania, ha detto la sua sul match di ritorno di Champions League contro l'Inter a Mönchengladbach: "Abbiamo già dimostrato cosa possiamo fare nelle prime quattro partite e vogliamo dimostrarlo anche domani. Sarebbe qualcosa di speciale per noi andare agli ottavi e faremo tutto il possibile per raggiungere questo grande traguardo"

Domani l'Inter schiererà Lukaku, vi preoccupa di più l'Inter con lui in campo? - "Romelu porta un'enorme qualità individuale alla sua squadra, ma l'Inter ne ha abbastanza anche senza. Dovremo sicuramente stare molto attenti, ma competere con i migliori è ciò che volevamo, quindi non vediamo l'ora che sia domani".

Come stai vivendo il tuo personale momento? - "La mia stagione fino ad ora è andata bene, vorrei continuare con questi risultati. Il sesto posto in Bundesliga ci dice che nelle ultime settimane abbiamo fatto un buon percorso. Con questa squadra mi diverto davvero".

Ultimamente hai commesso qualche errore, sei comunque sereno? - "Gli errori fanno parte del calcio. So che do sempre il massimo, ma ci sono anche delle cose che non faccio ancora al meglio. Non si smette mai di lavorare per migliorarsi. Accetto le critiche e cercherò di fare meglio nella prossima partita"