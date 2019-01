Boca, Angelici: "No al Napoli per Almendra. Inter? Proposta diversa"

Durante il suo intervento davanti ai media il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici ha parlato anche del futuro di Agustin Almendra, centrocampista che piace a Inter e Napoli. Ecco quanto riportato da Olé: "Abbiamo rinnovato da poco e ha una clausola da 30 milioni. Lo aspettiamo dopo il Sudamericano. Non abbiamo necessità di vendere, vogliamo recuperare quei giocatori che non hanno reso al meglio negli ultimi sei mesi. L'Inter ha fatto un'offerta per lasciarlo in prestito per due anni e su questo possiamo parlare. Al Napoli ho detto che non abbiamo intenzione di venderlo".