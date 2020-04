Bollettino Protezione Civile: 3047 nuovi contagi (+486 rispetto a ieri). 433 decessi, 2128 guariti

vedi letture

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio al COVID-19 sono 3.047 per un totale di 178.972 casi dall'inizio dell'epidemia. Le persone attualmente positive in Italia sono 107.771, 486 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, sono morte 433 persone affette da COVID-19 per un totale di 23.660 decessi dall'inizio dell'epidemia. Ancora oltre i 2000 il numero dei guariti: 2.128 nell'ultimo giorno, per un totale di 47.055.

Attualmente positivi: 108.257

Deceduti: 23.660 (+433, +1,9%)

Dimessi/Guariti: 47.055 (+2128, +4,7%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.635 (-98, -3,6%)

Tamponi: 1.356.541 (+50.708)

Totale casi: 178.972 (+3.047, +1,7%)