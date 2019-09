Bologna a Brescia senza Miha. Tanjga e De Leo: "È sempre presente"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Non avremo paura, ci siamo già abituati". Il Bologna torna in campo senza Sinisa Mihajlovic in panchina. E si fa forte anche per dare forza al proprio allenatore, impegnato nella lotta più importante e che non seguirà (se non a distanza) la squadra in trasferta a Brescia. In conferenza stampa, l'allenatore in seconda Miroslava Tanjga manda un messaggio chiaro: "Ovviamente la sua assenza non è pienamente positiva ma comunque non avrà influenza sulla nostra prestazione anche perché è sempre molto presente".

Sulle richieste di Miha, si è invece soffermato l'assistente Emilio De Leo: "Questa partita è importante perché dovremo mettere le nostre qualità in campo, come non abbiamo fatto in maniera corretta a Verona. Il mister ci ha chiesto un atteggiamento disperato, nel senso che ogni momento della partita deve essere considerato come se fosse l'ultimo affrontandolo con coraggio e con qualità".