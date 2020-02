vedi letture

Bologna, ancora rimandato il summit per il restyling dello stadio Dall'Ara

Non c'è ancora stato l'incontro tra Saputo e Merola per il progetto restyling dello stadio Dall'Ara di Bologna. Il progetto va avanti, ma in questa fase decisamente tecnica, non c’è bisogno di un incontro, che ci sarà più avanti. Ora il progetto andrà in Giunta, poi in Consiglio. Nel frattempo il Bologna scioglierà anche il nodo costruttore/partner che vede in ballottaggio due grandi aziende italiane. L’apertura dei cantieri si sarebbe già spostata dal maggio 2021 all’anno successivo. Di conseguenza anche la ricerca di uno stadio che possa ospitare per una stagione i rossoblù non è un’urgenza: in lizza Modena, Ferrara e Ravenna. A riferirlo è il Corriere di Bologna.