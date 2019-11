Bologna, Bigon: "Ibrahimovic? L'apertura è arrivata da lui"

© foto di Federico Gaetano

Il d.s. del Bologna Riccardo Bigon è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal kick-off contro il Sassuolo: "La convocazione di Orsolini? È una grande soddisfazione, prima di tutto per il ragazzo che ha dimostrato il suo valore. Aspettiamo che torni ai suoi livelli, deve fare di più, lo sproniamo perché ha le potenzialità per meritarsi una serie di convocazioni in futuro, non soltanto una. È stata una soddisfazione prenderlo quando non ci credeva nessuno, e prenderlo definitivamente in estate. Ibrahimovic? L'apertura l'ha data lui in un'intervista qualche tempo fa. Se lui dovrà fare una scelta e penserà a noi, alla squadra e al mister che lui stima molto, saremmo ben felici. Stiamo parlando di una scelta che prenderà con i suoi tempi, quando lo riterrà opportuno".