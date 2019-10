L'assistente di Mihajlovic Emilio De Leo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa della Juventus: "Abbiamo giocato a testa alta in uno stadio importante. C’è un po’ di rammarico perché sui gol subiti abbiamo commesso due errori. La squadra comunque ha reagito ed è stata sempre in partita, prendendosi anche qualche rischio con cinque giocatori offensivi in campo nel finale. Sinisa ha fatto i complimenti alla squadra, perché questi ragazzi non hanno mai mollato e hanno provato a pareggiare fino all’ultimo. Il braccio di De Ligt? Quello di De Ligt in area era largo e sarebbe stato un bello spot anche per la nostra società se il Var fosse intervenuto. Avremmo gradito se l'arbitro avesse deciso di rivederlo".