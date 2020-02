vedi letture

Bologna, De Leo: "Possibile un giovane dal 1' per avere un cambio con esperienza"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, il vice di Mihajlovic al Bologna, Emilio De Leo, ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di far partire un giovane dal primo minuto per avere un cambio con più esperienza: "Concettualmente ci sta. Si rischierebbe qualcosa in partenza ma avremmo un giocatore più esperto a gara in corso. La cosa più importante è che abbiamo giocatori duttili che ci consente di non essere scoperti. I giocatori sanno bene che dovranno tirare fuori qualcosa in più del solito e su questo siamo sereni".

