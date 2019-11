© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

A gennaio Mattia Destro potrebbe salutare il Bologna e l’Italia per approdare in Cina. Il centravanti rossoblù, attualmente ai box per infortunio, è infatti stato contattato nei giorni scorsi da Roberto Donadoni che con il suo Shenzen attualmente occupa il penultimo posto in classifica. Il tecnico sarebbe felice di riabbracciare l’attaccante e rinforzare allo stesso tempo la sua rosa con un attaccante alla caccia di rilancio dopo un paio di stagioni negative al Bologna. Lo riporta Il Resto del Carlino spiegando che il risparmio sull’ingaggio del numero 22 andrebbe a rimpolpare il tesoretto per arrivare al grande sogno Zlatan Ibrahimovic che chiede sei-sette milioni di euro per 18 mesi di contratto.