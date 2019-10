Bologna, Destro resta un rebus. Nonostante la fiducia di Miha

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

In casa Bologna, in vista della sfida contro la Lazio, continua a tenere banco la posizione di Mattia Destro, ormai un vero e proprio rebus indistricabile. Il giocatore ha sempre giocato dal primo minuto nelle gare casalinghe senza però incidere – numeri alla mano – e spesso deludendo con le sue prestazioni. Il tutto nonostante la fiducia che il tecnico Sinisa Mihajlovic aveva riposto in lui in estate trattenendolo a forza sotto le due torri ed evitando che la società intervenisse con l'acquisto di un'altra punta. Lo riporta Il Resto del Carlino ricordando che l'ultima rete segnata da Destro risale al 20 maggio scorso proprio contro la Lazio (3-3 all'Olimpico) che sancì la salvezza ufficiale del Bologna e chissà che Mihajlovic non si aggrappi a questo ricordo per dare un'altra chance al numero 22 sperando che questi risponda sul campo.