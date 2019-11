Mitchell Dijks non è a disposizione di Sinisa Mihajlovic dallo scorso 22 settembre ma per il suo ritorno in campo non è ancora stata stabilita una data certa. Attraverso il proprio profilo Twitter il terzino del Bologna ha annunciato: "Purtroppo il mio rientro non sarà rapido come speravo. Ma quando tornerò, il trattore sarà più forte che mai".

🇮🇹 Purtroppo il mio rientro non sarà rapido come speravo. Ma quando tornerò, il trattore sarà più forte che mai! 💪 🇳🇱 Helaas laat mijn rentree langer op zich wachten. Maar als ik terug ben, ben ik écht terug! 🚜 pic.twitter.com/23P8bTADKt — Mitchell Dijks (@DijksMitchell) November 1, 2019