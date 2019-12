Prima di partire alla volta dell'Italia e iniziare la sua avventura con la maglia del Bologna Nicolas Dominguez ha voluto salutare quel Velez in cui è cresciuto e si è messo in mostra conquistando anche la Nazionale: "Ho cercato di allenarmi nel modo migliore anche per arrivare in Italia con più certezze e per adattarmi alla Serie A in modo rapido. - spiega Dominguez a Radio Rivadavia - Heinze è il miglior tecnico che ho avuto finora, è una grande persona che mi dà ottimi consigli. Spero di incrociarlo ancora in futuro. Ringrazio il Velez e tutte le persone che hanno creduto in me affinché tutto questo sia diventato possibile. Ho salutato tutti i miei colleghi, perché loro dopo le vacanze forse tornano al Velez, mentre io no”.