© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Bologna Godfred Donsah ha commentato la sconfitta subita contro la Juventus in Coppa Italia: "Dopo sei mesi lontano dal campo sono contento di essere tornato in una gara contro un avversario importante come la Juventus. Peccato per il risultato, ho visto anche cose buone soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto il nostro e dobbiamo seguire questa strada per ripartire e invertire la rotta in questa seconda fase di campionato. Io e i miei compagni siamo certi di poter fare bene, vogliamo farlo soprattutto per i nostri tifosi, sempre presenti. I tifosi vogliono vedere qualcosa e quello che stiamo facendo non basta dobbiamo riportare loro il sorriso".