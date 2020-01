© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna è pronto a salutare Blerim Dzemaili ma l'accordo con lo Shenzhen non è ancora stato trovato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la trattativa non rischia assolutamente di saltare ma tra i club non è ancora arrivata la fumata bianca, con l'annuncio che slitterà ai prossimi giorni.