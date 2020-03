Bologna, Fenucci: "Saputo preoccupato ma non scoraggiato dalla situazione"

Intercettato dai microfoni di TRC, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha rassicurato sulle intenzioni del presidente Saputo, a suo dire ancora pienamente convinto di proseguire l'esperienza in Emilia: "Saputo è sicuramente preoccupato per quello che sta succedendo a livello mondiale. Lui ha un programma a lungo termine con il Bologna e la situazione, seppur grave, non toglierà entusiasmo. Anche lui è in una sorta di quarantena ed è costantemente informato su ciò che accade qui. Taglio stipendi? Abbiamo letto il comunicato della Juve e anche noi aderiamo ad un percorso, ma di definitivo non c’è nulla. La nostra linea è attendere un pronunciamento comune della Lega Calcio".