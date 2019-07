Bologna, Fenucci: "Schouten il più vicino. Santander? Nessuna trattativa"

Ulteriori dichiarazioni da Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a margine della conferenza stampa di oggi, in cui i rossoblù hanno presentato le nuove divise ufficiali. Tanto spazio al mercato: "Ci sono alcuni elementi negoziali da definire per alcune operazioni quindi potrebbe volerci un pochino di più di quanto ci si aspetta. Il Parlamento ha approvato il decreto crescita dove ci sono alcune modifiche della fiscalità per giocatori esteri e l’adattamento alle nuove normative rallenta un po’ la conclusione delle operazioni", le parole raccolte dall'inviato di ViaEmiliaNews.com.

Avete un obiettivo per campagna abbonamenti?

"Non fissiamo degli obiettivi, se non di far meglio dell’anno prima. Le condizioni economiche sono rimaste invariate, volevamo mantenere i prezzi per favorire l’accesso allo stadio di quanti più tifosi possibili.

A che punto è la trattativa Tomiyasu?

"Ha visitato Bologna perché voleva vedere i luoghi in cui avrebbe lavorato ed è tornato in Giappone a riflettere sull’offerta che gli abbiamo fatto. La scelta è del giocatore, con il club siamo d’accordo. Pulgar? Con Felicevich nè Sabatini nè Bigon hanno in programma incontri a breve: vedo difficile uno spostamento della clausola, speriamo che il giocatore voglia rimanere con noi".

Santander è in uscita?

"Nessuna trattativa in atto: penso sia opinione dell’allenatore, oltre che mia, che Santander venga da una buona stagione. A Bologna sta bene. Prima di pensare a un eventuale cessione dovremmo pensare a come sostituirlo".

Un consiglio all'indeciso De Rossi?

"L’unico consiglio che gli ho sempre dato è di non vestire un’altra maglia italiana, quindi non sarà la nostra".

Novità sul rinnovamento dello stadio?

"Dovremmo rispettare i tempi indicati. L’avanzamento progettuale era importante per capire tempi e costi. Bisogna avere molta attenzione nella scelta del partner perché questo deve garantire rispetto di tempi e costi. Entro metá luglio saremo pronti a definire tutto con il Comune".

A che punto è la trattativa per Skov Olsen?

"La concorrenza è altissima: noi vogliamo essere quel tipo di squadra che valorizza questo genere di talenti. La concorrenza è di molte squadre che giocano anche coppe europee, noi ci proveremo fino all’ultimo".

E per Schouten?

"Tra questi giocatori è il più vicino di tutti: non so se potrà essere con noi già giovedì ma rimane veramente solo da formalizzare gli accordi già presi".

Quanti attaccanti cercate e con quali caratteristiche?

"Per ora ne abbiamo tre e con caratteristiche diverse, e da qui si parte. Dovesse arrivare un’offerta a cui né Bologna né giocatore possono rinunciare, allora si avrà un avvicendamento ma ad oggi parlare di attaccanti è prematuro. Non abbiamo fatto offerte per Kouame. Nestorovski era un’idea ma per il Montreal Impact".