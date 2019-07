© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Helander a un passo dal salutare il Bologna. Secondo quanto riferito da zerocinquantuno.it, infatti, il club rossoblù avrebbe trovato l'accordo con il Glasgow Rangers per il trasferimento a titolo definitivo del difensore, non convocato per il ritiro di Castelrotto. Ufficialità attesa nei prossimi giorni.