ufficiale Helander vola in Danimarca. L'ex Verona e Bologna firma per l'Odense

Nuova esperienza per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Filip Helander, difensore che in carriera ha vestito le maglie di Verona e Bologna e che nella giornata di oggi è passato ufficialmente dai Rangers all'Odense.

Helander lascia Glasgow dopo 4 stagioni, nelle quali ha giocato 60 partite con la casacca dei Rangers e segnato 7 gol. Ora è chiamato a misurarsi per la prima volta con il calcio danese, dopo aver visto quello di casa sua e cioè la Svezia, quello italiano e quello scozzese. Il suo nuovo club ne ha annunciato così l'arrivo sui social.