Bologna, idea low cost per l'attacco: riportare sotto le due torri Juwara

Il Bologna potrebbe avere già in casa il rinforzo offensivo giusto per gennaio. Si tratta di Musa Juwara prestato nell’ultima finestra di mercato al Boavista dove però sta trovando poco spazio (appena 4 presenze per un totale di 116 minuti). Secondo La Gazzetta dello Sport il Bologna starebbe pensando di riportarlo a casa per allungare le rotazioni dell’attaccco felsineo, con il classe 2001 che sarebbe felice di tornare in Italia.