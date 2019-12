Bologna, il futuro di Destro è un rebus: parlerà con MIhajlovic

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Mattia Destro e il Bologna: un'avventura che sembra spesso ai titoli di coda, ma fin qui non ci è mai arrivata. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante parlerà con Sinisa Mihajlovic nei prossimi giorni. Sul tatvola ha diverse proposte, ma vorrebbe capire se rientra o meno nei piani per il futuro dell'allenatore rossoblù. Quale sarà la risposta? Miha potrebbe anche privarsene, ma vorrebbe un bomber in grado di dare garanzie per farlo.