Bologna, il Livorno bussa per Falletti: affare possibile in prestito

© foto di Federico Gaetano

Sirene dalla Serie B per Cesar Falletti: secondo quanto riferito da Il Tirreno, il Livorno avrebbe infatti avviato i contatti per arrivare al fantasista uruguaiano, da tempo nel mirino dei labronici per regalare a Breda un trequartista di livello. L'affare può chiudersi in prestito, da definire la quota di ingaggio a carico dei due club.