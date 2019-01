© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus e Bologna lavorano per la cessione in rossoblù di Leonardo Spinazzola a titolo temporaneo. Un'operazione che, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe riguardare anche il riscatto dell'esterno d'attacco Riccardo Orsolini, di proprietà dei bianconeri, ma attualmente in prestito proprio ai felsinei.