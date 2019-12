© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gastòn Ramirez ha tolto diverse castagne dal fuoco nell'attuale stagione blucerchiata, un'annata complicata e ricca di difficoltà. Il suo recente rendimento, convincente sia in termini realizzativi che di continuità all'interno dei 90', ha alimentato gradimenti in chiave mercato. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, il Bologna desidera giocarsi le proprie carte per assicurarsi il trequartista uruguayano, portato nell'estate 2010 e valorizzato in Italia proprio dal club rossoblu, nel prossimo mercato estivo. Al momento si tratta di un interessamento reale che non ha portato a passi ulteriori, i felsinei restano comunque stabilmente alla finestra in attesa di sviluppi sulle decisioni del diretto interessato e del club doriano, anche in considerazione del contratto in scadenza nel giugno 2021.