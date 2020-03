Bologna, Lappalainen tornerà dal Canada. Il classe 1998 in estate sarà rossoblù

vedi letture

Il finlandese Lassi Lappalainen è il futuro del Bologna, come racconta quest'oggi la Gazzetta dello Sport. L'attaccante classe ‘98, si è messo in evidenza nell’Hjk Helsinki nella scorsa stagione ed è stato prelevato da Bigon e Sabatini per un milione di euro. Girato in prestito a Montreal, l’altra squadra di proprietà di Saputo, il MLS è stato subito giocatore della settimana e ha totalizzato cinque gol all’attivo in undici presenze. La prossima stagione dovrebbe essere quella dell'esordio in Serie A.