Bologna, Mihajlovic e la leucemia: "Un anno terribile. Adesso sbrocco prima"

Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Parma, il tecnico del Bologna Sinisa MIhajlovic ha parlato anche della sua malattia. Esattamente un anno fa, infatti, l’allenatore serbo riceveva la terribile diagnosi di leucemia: “È passato un anno da quel giorno, sicuramente un anno che difficilmente dimenticare. Un anno di m***a, ma devo dire che la società e i miei ragazzi sono stati bravi. Nessuno poteva immaginare che dopo un anno fossi qui a rispondere a domande scontate o a parlare di classifica e invece sono qui. Rispetto a prima non mi tengo più le cose dentro, sbrocco prima. Se vediamo tutto quello che abbiamo passato insieme, ora non siamo più qui a parlare di retrocessione ma di Europa, quindi è un segnale che nonostante le difficoltà siamo cresciuti non poco. Ora dobbiamo capire quali sono le differenze con le squadre che sono in Europa per pensare nei prossimi anni di raggiungerle. Cerchiamo di fare le cose per bene, di non fare brutte figure e di fare bene il nostro lavoro. Speriamo che questo anno finisca il prima possibile perché giocare senza pubblico fa schifo. Chi dice che uno stadio senza pubblico è come una donna senza tette ha ragione”.

