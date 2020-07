Bologna, Mihajlovic: "Juwara? Col casino che fa in campo non fa capire nulla a nessuno"

Musa Juwara, attaccante gambiano classe 2001, autore del gol del pareggio del Bologna contro l'Inter che ha dato il via alla rimonta felsinea è il volto nuovo del club di Sinisa Mihajlovic. Queste le parole del tecnico serbo sul giovanissimo talento (clicca qui per l'intervista integrale): "Dovevo far riposare Orsolini e Tomiyasu, ma non avendo i cambi perché Skov Olsen e Mbaye si sono fatti male, avevo solo lui. La prima idea era mettere Svanberg a destra, poi guardando la partita mi sono detto: 'Mettiamo Musa. Che con il casino che fa in campo non gli farà capire nulla'. L'avevo detto anche a Bigon che avrebbe fatto gol. E dopo 3 minuti l'ha fatto. Se lo merita: ha giocato a San Siro anche se vuoto, vuol dire avere personalità".