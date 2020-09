Bologna, Mihajlovic: "Quattordici positivi nel Genoa sono tanti. Bisogna stare attenti"

AI microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Parma è intervenuto Sinisa MIhajlovic. Queste le sue parole, con un commento sui 14 positivi del Genoa in apertura: "Quattordici sono tanti. Qua in Italia è stata messa una linea molto alta come soglia di carica virale positiva. In altri Paesi con la mia carica potevo essere già fuori e invece ero ancora dentro in casa. Bisogna vedere quanta carica virale, però c'è un focolaio. Magari è per quello che hanno preso 6 gol (ride ndr). Speriamo bene anche per il Napoli. Non so come faranno a giocare con 14 positivi. Bisogna stare attenti e prendere precauzioni".



Come ha visto il Bologna quest'oggi?

"Abbiamo fatto bene. Siamo stati alti, abbiamo creato tanto e rischiato poco. Abbiamo giocato, uno/due tocchi: quello che abbiamo preparato in settimana, Siamo stati bravi, non a caso abbiamo fatto quattro gol e potevamo farne altri due o tre. Mi dà fastidio quel gol preso".