Bologna, Mihajlovic: "Zenga un amico, il Cagliari è una grande squadra. Complimenti a Giulini"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajloviv parla così del Cagliari, avversario dei rossoblù in campionato: "È ancora presto. Noi come sempre prepariamo la gara per vincere, anche se sappiamo che il Cagliari è un’ottima squadra. Hanno giocatori importanti, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Bisogna fare i complimenti al presidente che ha costruito una bella squadra. Noi speriamo di vincere, poi ci saranno altre nove partite”.

Il suo rapporto con Walter Zenga

“È un mio amico, ci sentiamo spesso, sono molto contento che sia tornato nel calcio italiano. Avrò piacere domani di vederlo e scambiare qualche battuta. È un grande personaggio, uno dei portieri più forti della storia”.