Bologna, nuovo nome per l'attacco: il classe '99 Wind, gioiello del Copenaghen

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Resto del Carlino il nome nuovo per l'attacco del Bologna è Jonas Wind, classe ‘99 di proprietà del Copenaghen, nazionale danese Under 21, profilo che la dirigenza felsinea ha seguito da vicino negli ultimi anni, visionandone le partite. Sua la doppietta nel 3-0 finale in favore dei danesi che ha portato la squadra ai quarti di Europa League. Per portarlo in rossoblù serviranno però 10 milioni di euro e non è da escludere inoltre che nella trattativa possa rientrare Federico Santander, qualora infatti il club danese fosse dell’idea di riabbracciarlo.