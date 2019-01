Otto presenze, con un gol e un assist, in Serie D hanno permesso al giovane centrocampista Mario Rabiu (al secolo Rabiu Riliwan Oyndamola) del Modena di attirare l’interesse dei club di Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena il nigeriano classe 2000 sarebbe infatti finito nel mirino del Bologna che lo avrebbe osservato in più occasioni e potrebbe decidere di bloccarlo in ottica futura.