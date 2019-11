Bologna-Parma, i voti ai tecnici: D'Aversa super senza mezza squadra

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby tra Bologna e Parma finisce con un colpo di coda: il gol di Dzemaili al 95' che pareggia i conti dopo una partita nel complesso giocata molto meglio dai gialloblu. Devastante Kulusevski che segna il gol del vantaggio e mette a soqquadro la difesa rossoblu per tutta la partita. A segno anche Palacio e Iacoponi (al suo primo gol in Serie A). Per il Bologna un punto che fa morale più che classifica, per il Parma un'occasione non sfruttata a pieno. Di seguito il giudizio sui tecnici alla luce della prova delle rispettive squadre:

TANJGA/MIHAJLOVIC 6 - Il Bologna va tanto sulle corsie, specie con Orsolini, per andare al cross ma Santander e Destro sono in infermeria... cui prodest? Gli episodi lo premiano sempre: Palacio segna su calcio d'angolo appena prima del riposo, poi Dzemaili riacciuffa il punto quando il Parma era già sull'autobus per tornare a casa. Cambi in chiaroscuro: Paz è il colpo di genio, visto che proprio il centrale sarà decisivo con la torre per il pari dello svizzero, mentre l'inserimento di Poli si risolve con il gol del nuovo vantaggio per gli ospiti.

ROBERTO D'AVERSA 7 - Sceglie Kucka per affiancare i due attaccanti che gli sono rimasti, scelta sulla carta perfetta per caratteristiche che la squadra però digerisce con fatica nel primo tempo. Con tutto l'attacco fuori, segna due gol al Bologna e va ad un passo da un successo pazzesco: Kulusevski è il giocatore più decisivo della Serie A, lo stesso Kucka viene sfruttato alla perfezione in tutte le sue caratteristiche. L'analisi dei cambi sarebbe risibile, visto al termine della gara in panchina rimanevano due portiere e Pezzella. "Se la vita ti dà limoni, fatti una bella limonata", un motto che il tecnico di Stoccarda ha fatto suo con decisione, mettendo in campo una squadra di una concretezza spaventosa.