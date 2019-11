Le pagelle del Bologna - Dzemaili-Paz, la coppia di eroi che non ti aspetti

Finale: Bologna 2, Parma 2.

Skorupski 6 - Assolutamente imparabile la conclusione di Kulusevski, non ha neanche il tempo di posizionarsi. Iacoponi lo fredda in uscita in occasione del bis, anche qui sembra esente da colpe.

Mbaye 6,5 - Gomiti alti a parte, una prova assolutamente positiva: soffre zero in fase difensiva, si rende pericoloso sui calci piazzati. Dal 78' Skov Olsen sv.

Tomiyasu 6,5 - Bravo negli anticipi, abile sui palloni alti e tecnicamente valido: preferisce agire da laterale, ma anche come centrale se la cava egregiamente. Dall'84' Paz 7 - Fa poche cose nei dieci minuti che Tanja gli concede, ma una è importantissima: la torre per il 2-2 di Dzemaili al 95'.

Denswil 6 - Il Parma sta alla larga dall'area di rigore, concludendo da fuori e agendo di rimessa, così il centrale ha pochi grattacapi durante la gara.

Krejci 6 - Ha l'avversario più scomodo possibile, il guizzante Kulusevski: nella ripresa, quando lo svedese si posiziona stabilmente a

Dzemaili 7,5 - Inizio molto timido ma cresce a dismisura col passare dei minuti: si procura il corner del pareggio e firma in prima persona il gol del 2-2 a tempo scaduto con un bolide dei suoi. Un gol dell'ex amarissimo per i ducali.

Medel 6 - Il Parma rinuncia spesso e volentieri a far passare la sfera dal centrocampo, così il cileno è spesso "scavalcato" dalla manovra ducale.

Orsolini 7 - Primo tempo di altissimo livello, meno ficcante nella ripresa: tantissimi pericoli per la difesa del Parma hanno origine dal suo mancino.

Svanberg 6 - Quando utilizza la fisicità, i centrocampisti del Parma fanno fatica a contenerlo. Tante buone iniziative rossoblù passano dai suoi piedi. Dal 65' Poli 5 - Sul giudizio pesa come un macigno il pallone che manda in porta Kucka e Iacoponi. Dzemaili gli regala una notte di sonno.

Sansone 5 - Primo tempo in letargo, ripresa dai toni leggermente diversi: ma è comunque spesso avulso dal gioco rossoblù.

Palacio 7 - Gol da campione, visto e considerato che supera nello stacco avversari di una quindicina di centimetri più alti di lui. Prima e dopo tanto sacrifico nel liberare spazi per i compagni.