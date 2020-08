Bologna, pazza idea per la Primavera: Sabatini pensa a De Rossi in panchina

Dopo il mancato approdo alla Fiorentina, Daniele De Rossi potrebbe comunque cominciare la sua carriera da allenatore su una panchina italiana. Come riportato dal Corriere di Bologna, infatti, Walter Sabatini sta cercando un allenatore per la Primavera dopo l’addio di Emanuele Troise e starebbe valutando proprio il profilo dell’ex centrocampista. I due sono legati da una grande amicizia, ma per convincere De Rossi ad accettare una formazione giovanile servirebbero degli investimenti importanti. In caso contrario si proseguirebbe con la soluzione interna che porta a Paolo Magnani, attuale coordinatore degli staff tecnici del vivaio.