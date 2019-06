© foto di Giacomo Morini

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Bologna, con particolare attenzione per il centrocampo: un nome che piace particolarmente a Walter Sabatini è quello di Ronaldo Vieira, centrale classe '98 che proprio il dirigente ha portato lo scorso anno alla Samp. In blucerchiato non ha trovato grande spazio e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi in tal senso. Un altro figlio sportivo di Sabatini è Gerson, brasiliano reduce da una stagione da titolare a Firenze e da poco rientrato alla Roma. Il giocatore avrebbe anche il gradimento di Sinisa Mihajlovic.