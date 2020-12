Bologna, per l'attacco piace Larsen del Groningen: Pellegri, Vlahovic e Cutrone le alternative

vedi letture

Riparte la ricerca dell'attaccante in casa Bologna. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Bigon e Sabatini si sono messi sulle tracce di Strand Larsen, ventenne del Groningen. Il norvegese potrebbe essere puntato già a gennaio, con le alternative che sono rappresentate da Pietro Pellegri, Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone, con uno degli ultimi due che potrebbe lasciare Firenze nella prossima finestra di trasferimenti invernale.

C'è poi un altro nome che è quello di Ibrahima Niane, ventunenne nazionale senegalese in forza al Metz. In Ligue 1 ha già messo a segno 6 reti in altrettante partite e il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, ma la sua valutazione potrebbe abbassarsi, visto l'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori fino a marzo. Per questo l'assalto potrebbe essere rimandato alla prossima estate.