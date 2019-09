Bologna-Roma, i voti ai tecnici: Fonseca non sbaglia e il gioco migliora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma vince all'ultimo secondo sul campo del Bologna grazie al colpo di testa vincente di Edin Dzeko, dopo le reti di Kolarov e Sansone. Tre punti preziosissimi per la formazione giallorossa.

EMILIO DE LEO-MIROSLAV TANJGA-SINISA MIHAJLOVIC 5,5 - Sorprende, e non paga, la scelta di Destro nel primo tempo. La panchina del Bologna cambia nel finale, cercando a tutti i costi la vittoria: dentro Santander e Palacio, complice anche la superiorità numerica. Una mossa azzardata, la Roma in contropiede è letale nel recupero.

Le pagelle del Bologna.

PAULO FONSECA 6 - Lascia inizialmente Zaniolo in panchina dopo la bella prova in Europa League. Lo inserisce nella ripresa ma forse, vista la prestazione non eccelsa del giovane talento, lasciarlo a rifiatare in panchina era stata la mossa giusta. Mette Juan Jesus per sopperire al rosso di Mancini e non si scompone quando il Bologna manda in campo sia Palacio che Santander. Alla fine ha avuto ragione.

Le pagelle della Roma.