Bologna, Sabatini: "Mihajlovic è quasi un Superuomo nietzschiano"

Intervenuto a Il Pallone nel 7 su È Tv il direttore dell’area tecnica del Bologna e del Montreal Impact Walter Sabatini ha parlato del tecnico Sinisa Mihajlovic e di come sia riuscito a superare il momento difficile dovuto alla malattia facendo un paragone filosofico importante: “Mihajlovic ha questa capacità di contenere la sua sofferenza che gli permette di andare oltre. Come diceva Nietzsche l’uomo è una corda, tesa tra il bruto e il superuomo, ecco la parte della corda che tiene Sinisa è dalla parte del Superuomo. Chi assiste alla sua sofferenza quotidiana fatica a raccontare quello che riesce a fare Sinisa da tecnico del Bologna. La squadra ha preso quello che l’allenatore trasmette, Quando entra nello spogliatoio porta la sua sofferenza e questo amplifica ancora di più il suo carisma naturale. Questo senza nulla togliere allo staff che per me potrebbe essere anche al Real Madrid per come lavora”.