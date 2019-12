© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Zlatan Ibrahimovic anche Moise Kean sembra allontanarsi dal Bologna. La società infatti non sembra intenzionata a investire a gennaio puntando sui prestiti per rinforzare la rosa a disposizione di Mihajlovic e questo complica i piani per arrivare all'ex Juventus visto che l'Everton potrebbe pensare di cederlo solo in prestito oneroso. Per questo, come riferisce il Corriere dello Sport, starebbe avanzando l'ipotesi di Nikola Kalinic della Roma dove non ha trovato grande spazio finora. I rapporti fra le due società, che sono ottimi, potrebbero far andare in porto l'operazione in prestito con diritto di riscatto visto che il croato, nonostante non viva un gran momento, piace a Mihajlovic che lo ritiene adatto al suo gioco.